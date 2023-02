La Miss Teen Beauty Global 2022, Alexia Barnechea, se mostró sensible al dar a conocer a sus seguidores que sufre de acné crónico en su rostro.

A través de un video en TikTok, la joven influencer confesó que cree que debido a algunos problemas que atraviesa en su vida, su piel se habría visto afectada.

“He estado pasando por mucho física y emocionalmente y esta es la forma en la que mi cuerpo me ha dado una alerta. Sé que hay algo que no está bien, he sido consciente de que hay algunas cosas en las que debo trabajar. Quería mostrarles esto para recordarles que si estás pasando por algo así, no estás solo”, expresó Barnechea.

Asimismo, la modelo y tiktoker aconsejó a sus seguidores a cuidar su salud mental. “Deben priorizarse, recordarte que si tú no estás bien, no puedes hacerle bien al resto. Así que mi mayor acto de bondad hacia ustedes es empezar a cuidarme a mí. Este fin de semana empiezo a trabajar y me da mucho miedo, pero seguiré dando lo mejor por mí y voy a ser lo más sincera con ustedes siempre”, señaló.

Alexia Barnechea: Ella es la modelo e influencer que ganó el Miss Teen Beauty Global 2022

A través de su cuenta oficial de Instagram, la joven de apenas 17 años compartió un emotivo post en el que celebra su triunfo y agradece a todas las personas que la apoyaron hasta conseguir su corona.

“¡Es un honor para mi poder llevar esta corona internacional a casa! Hoy no solo me llevo la corona, sino muchísimo aprendizaje, compromiso y sobre todo llevo en mi corazón a todas las personas que fueron parte de esto”, escribió la joven modelo.

