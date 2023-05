Alfredo Benavides revela que recibe insultos por no formalizar con Gabriela Serpa: “Me chancan en redes”

Alfredo Benavides habló sobre sus sentimientos por Gabriela Serpa, a quien considera “una chica súper linda” y una de las mujeres más deseadas del país.

Al ser consultado sobre si pasaba algo entre la actriz cómica y él, sostuvo para diario Trome: “ Claro, pero yo me muero de miedo. Aparte, Gaby es mucho más joven que yo, hay una diferencia, soy una persona de otra generación. Y soy celoso ”.

En ese sentido, el hermano de Jorge Benavides reveló que recibe insultos en redes sociales porque no oficializa su romance con Serpa.

“Entonces, con este tema de Gabriela, que me dicen ‘que formalice’, Gabriela es una chica súper linda, es más, me insultan en las redes porque es una chica que cualquiera quisiera tener. Obviamente muchas personas quisieran tenerla no como pareja, hablando del tema sexual, porque es un mujerón, es una mujer superdeseada en el país. Podríamos decir una de las más deseadas en este momento ”, expresó.

“ Y yo, imagínate, me chancan en las redes y dicen ‘¿cómo vas a estar con ese gordo, con ese cerdo?, es un gordo baboso’, empiezan a insultarme. Entonces, prefiero seguir solo a menos que ya me gane el ‘bobo’”, agregó.

Además, Alfredo reconoció ser un hombre machista y de formalizar con Gabriela le costaría mucho controlar sus celos.

“ Imagínate, ella y yo juntos. Gaby se va a trabajar a Tingo María y me llega el video del jueguito del chico que se acerca y (se agarra la cabeza)… me voy en helicóptero, explota Tingo María. No, no, preferiría evitar esas cosas y que ella siga desarrollándose como humorista, que lo está haciendo súper bien ”, acotó.

