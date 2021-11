Luego que Giuliana Rengifo ocupara las primeras planas de los medios de espectáculos tras revelar que tuvo un romance con Alfredo Zambrano, el notario explicará cuál fue su relación con la cantante de cumbia en una entrevista que dará al programa “Día D”.

En el avance del programa dominical se afirma que Magaly Medina y su pareja hablarán sin reservas y le responderán a la ex integrante de Agua Bella.

“Hemos aprendido qué es lo que no debemos hacer. Primero tranquilizarse, evaluar las cosas, porque peleas van a haber siempre”, se escucha decir a la popular ‘Urraca’ en la entrevista.

El abogado y la conductora de espectáculos también contarán detalles de su relación. Como se sabe, la pareja está a pocos días de cumplir cinco años de casados.

Magaly Medina también dio más detalles de lo que se emitirá este domingo en “Día D”. En una de sus historias de Instagram se muestra parte de la entrevista donde ella cuenta cómo fueron sus primeras salidas con el notario.

“Él decía que yo ya le había hecho caso y al día siguiente ya se alucinaba mi enamorado. Me invitó almorzar al día siguiente. Siempre pasa al revés, las mujeres somos las que nos ilusionamos y para ellos no fue nada, pero para mi no fue nada y para él si fue”, se le escucha a la conducta de “Magaly TV: La Firme”.

Magaly minimiza a Giuliana Rengifo y reafirma amor por notario: “A 22 días de nuestras bodas de madera”

