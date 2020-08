ESCRIBE: Frank Lopez Guerrero

Antes de interpretar a la reportera Patty, en “La otra orilla”, Alicia Mercado tuvo breves apariciones en la televisión. Hoy está fascinada con este nuevo personaje porque es la primera vez que asume un rol tan importante en la pantalla chica.

¿Para interpretar a esta reportera conversaste con profesionales reales?

Sí, y resalto que la labor que ellos hacen es extraordinaria y súper difícil. Al igual que el trabajo de las enfermeras y doctores, policías, maestros y los trabajadores de la limpieza pública, porque están expuestos todo el tiempo a un virus que no se conoce.

¿Cambió la imagen que tenías de una reportera?

Por supuesto. En general, de la gente que estuvo en la calle trabajando durante la cuarentena, sea cual sea su trabajo. Yo estoy alucinada con el trabajo de estos héroes sin capa, también estoy muy agradecida con lo que siguen haciendo.

¿Qué te sorprendió?

Pensé que no lo iban a hacer, que todo se iba a paralizar. Ver a los reporteros en la calle me dio una especie de esperanza e ilusión que las cosas iban a mejorar cuando todos estábamos encerrados. Me ha dejado impresionada el trabajo que han hecho.

¿Te dio miedo empezar a grabar?

En un comienzo -como todos-, estaba asustada, pero estamos tan bien cuidados que a veces me siento hasta más segura que en mi propia casa. Sé que hay un riesgo, pero ir a comprar también lo es.

¿Tu personaje y el de Martín Velásquez tienen una historia especial?

Sergio y Patty van a desarrollar una relación muy hermosa, pero no los voy a spoilear, aunque definitivamente encuentran un apoyo y una compañía, el uno, en el otro.

¿Qué dice tu novio?

Está feliz, él fue el primero en emocionarse cuando le conté que iba a grabar. Conoce a Martín, que es quien interpreta a Sergio, se llevan súper. Todo lo que a mí me haga feliz, él también lo disfruta. Estamos sacrificándonos un poco, dejándonos de ver también porque yo estoy expuesta, él trabaja desde casa, y con eso ha sido súper comprensivo y ayudándome siempre, como tiene que ser.

¿Al novio real lo ves menos y a tu pareja en la ficción lo ves más?

Claro. En realidad a todos mis compañeros, con ellos vivo más ahora que con mi verdadera familia, porque tampoco podemos estar entrando y saliendo de las grabaciones. Cuando llego a casa es prácticamente para dormir.

Tienes un privilegio que no muchos actores tienen...

Un privilegio y una bendición poder trabajar en esta situación, sobre todo en el área de la actuación. El cine, el arte, la tele, son sectores muy golpeados por esta pandemia.

Tus colegas están haciendo teatro virtual...

Me parece genial, estamos cambiando y tenemos que adaptarnos a eso y sacarle el jugo. La cultura y el entretenimiento tienen que pasar todos los obstáculos que hayan. Así como existe el teatro alternativo, también existen el teatro y las clases por zoom. Lo que he visto me ha encantado.

¿Te seduce la idea?

No creo que sean competencia, el teatro virtual llega a más personas, pasa las fronteras, mientras el teatro presencial es para un grupo reducido. Creo que se ha abierto el mercado, es algo maravilloso y positivo con lo que hay que quedarnos.