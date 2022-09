El presentador de programa Amor y fuego, Rodrigo González, dio más detalles de lo que ha sido la separación entre el futbolista de la selección peruana, Paolo Guerrero, y su exnovia la modelo peruana, Alondra García Miró. El popular Peluchín reveló que fue la ojiverde quien terminó la relación con el ‘Depredador’ pues ya estaba cansada de la inmadurez del capitán de la bicolor.

“Según tengo yo entendido, unas sapas que tengo por ahí, me hablan y me dicen ¿tú sabes por qué Paolo está así? Porque la que lo dejó esta vez fue Alondra. Ella se había hartado de Paolo y de sus inmadureces, ya estaba harta y decidió separarse y terminar”, contó Peluchín.

Para sorpresa de muchos Rodrigo González contó que fue una “muca”, es decir, una persona de muy buena fuente la que le contó detalles sobre el término de la relación de la popular pareja, una de las más queridas del medio local.

Paolo Guerrero y Alondra García pasan juntos la Navidad. Foto: Instagram

Rodrigo González también dijo que Paolo Guerrero hizo de todo para para volver con Alondra García Miró pero que ella se fue de viaje a Europa por lo que Paolo “se enamoró en 0,5″ de la bailarina brasileña Ana Paula Consorte.

“Paolo pensó que haciendo sus acercamientos, que a veces lanza, Alondra como todas las otras veces iba a regresar y saltando hacia él. Aclaró que no estaba con nadie, la otra (Alondra) se fue de viaje y el otro (Paolo) se enamoró en 0,5, fue a ver a la familia, foto a los hijos, se enamoró pero no, se quedó tan despechado y a veces te prometen tantas veces, que pensó que iba a ser una más y se da con la sorpresa de que Alondra no volvió, entonces ahora él está enamoradísimo (de Ana Paula Consorte)”, añadió.