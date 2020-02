Alondra García Miró no pudo con la curiosidad de sus seguidores, quienes a través de las redes le preguntaron sobre sus planes de matrimonio con el futbolista Paolo Guerrero.

El hecho sucedió luego que la modelo decidió interactuar con sus fans de Instagram en el juego de preguntas y respuestas. Lo que quizá no esperaba es que más de un seguidor le consulte sobre su supuesta próxima boda.

Alondra García Miró (Video: Instagram)

Ante la insistencia, Alondra decidió no evadir la pregunta y —por primera vez— se refirió al tema.

La modelo hizo hincapié en que todavía no tiene planeado casarse. “Voy a aprovechar de responder esta pregunta porque no les miento que más de la mitad de las preguntas es si me voy a casar o cuándo me voy a casar", comentó al inicio del video.

"Pero no chicas, todavía no me voy a casar, todavía no. Cuando sea el momento yo les prometo que les voy a contar, se los prometo”, agregó Alondra.

Recientemente, Alondra García Miró confesó que desea un matrimonio “para toda la vida”.

“Deseo, con todo mi corazón, un matrimonio para toda la vida. Hoy en día pasa mucho: empiezan los problemas, las papas queman y las parejas se separan. No es así. Uno tiene que tener compromiso con todo lo que haga”, dijo semanas atrás a una revista local.