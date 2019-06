Alondra García Miró: "lo importante es que estoy feliz, que estoy contenta" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Alondra García Miró ya se encuentra en Brasil para alentar a la selección peruana y antes de viajar respondió a las especulaciones que existen en torno a su relación con Paolo Guerrero.

"No voy a hablar del tema. Me cambia la cara, no tengo nada que hablar del tema. No voy a responder (...) bueno, quién no cree en las cosas duraderas, claro que sí", comentó la modelo al ser consultada sobre si regresó con el 'Depredador'.

Pese a no querer pronunciarse sobre los rumores que señalan una supuesta boda en el norte de Perú, Alondra García Miró resaltó que se encuentra muy feliz por la etapa que está viviendo.

"Te juro que no sé, no entiendo, no sé de donde sacan, pero bueno, lo que hayan especulado son especulaciones, yo no voy a decir nada. Creo que lo importante es que estoy feliz, que estoy contenta", agregó la también actriz con una gran sonrisa.