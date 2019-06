12 de Junio del 2019 ​Alondra García Miró visitó a Paolo Guerrero antes de su viaje a la Copa América (VIDEO) La modelo llegó hasta el hotel donde concentra la selección peruana para despedir al 'Depredador'

Textos: Redacción multimedia Fotos: YouTube ATV



Alondra García Miró llegó al hotel en Miraflores donde concentra la selección peruana para visitar a Paolo Guerrero antes de su viaje a Brasil para la Copa América 2019.

La modelo peruana fue captada por las cámaras de Magaly Medina ingresando al hotel en horas de la noche, aprovechando que los futbolistas tenían unas horas libres para que los familiares puedan ir a despedirse.

La popular 'Alito' llegó al hotel sola y se retiró mostrando una gran sonrisa ante los seguidores que se encontraban en los exteriores del recinto.

Al ser consultada por el reportero sobre la posible boda con el 'Depredador', Alondra García Miró solo atinó a reírse y responder: "No, no me voy a casar, qué pesados".