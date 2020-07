La orquesta de salsa N’Talla, a la pertenece el exchico reality Álvaro Stoll, incumplió el estado de emergencia para evitar la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) y tocó en una fiesta salsera.

“Yo no sé absolutamente nada. Yo soy un integrante más. Yo tenía una orden, tenía que estar en el lugar antes de las 10 de la noche y salí después de las 4 de la mañana porque es lo que se tiene que hacer”, dijo el exparticipante del fenecido programa ‘Bienvenida la tarde’ en una entrevista con ‘Mujeres al mando'.

Álvaro Stoll ofreció concierto privado durante cuarentena. (MAM)

En las imágenes difundidas por el programa de Latina se aprecia que los asistentes están bailando pegados y ninguno tiene mascarilla.

“A pesar que soy una persona pública el dinero no me cae del cielo. Ni me voy a quedar tirado en mi cama. Yo no he publicado absolutamente nada”, mencionó Álvaro Stoll.

El exchico reality dijo que la orquesta no organizó ninguna fiesta, agregando que él tan solo es un “trabajador” en el conjunto salsero y debe acatar órdenes.

“A mí me llamaron para trabajar y como cualquier persona quiero trabajar. Yo no he salido durante el toque de queda para ningún lado y me he movilizado durante el horario que está permitido (...) A mí no me ves con una botella de cerveza”, concluyó Álvaro Stoll.