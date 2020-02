El nombre de la cinta causa extrañeza, pero en la carrera del director peruano Alvaro Velarde eso no es nada raro. “La cosa” es su más reciente película, un filme que llegará a partir del sábado 15 de febrero al Teatro Británico de Miraflores y otros centros culturales que promueven la movida independiente. El realizador dejó sentado que esta propuesta no es igual a otras, por la que no se exhibirá en las salas tradicionales. “Lo que abordamos no es masivo, y nadie se quiere arriesgar”, indica.

TIEMPO. Velarde cuenta que “La cosa” demoró 10 años para que vea la luz. “Lo complicado fue conseguir el dinero para lanzarla. Tenía dos vías, invertía la gente de distribución o el mismo cine. Le enseñé la película a dos distribuidoras pero no quisieron arriesgar, son muy conservadores . Están acostumbrados a que se asemeje a un producto que te pueda garantizar fluidez de público”, manifestó.

El largometraje cuenta con las actuaciones de Rebeca Ráez, Elena Romero, Pablo Saldarriaga, Diego Hidalgo, Laura Aramburú, Bruno Ascenzo, Marisol Aguirre, Celine Aguirre, Karine Aguirre, Claudia Berninzon, Mónica Torres” y “Lele” (Leandro Mikati); y los internacionales Pollyana McIntosh (Escocia), Carlos Belloso (Argentina), Anemone (Francia) y Trevor Lock (Inglaterra).

HUMOR NEGRO. La comedia de enredos presenta a una amargada mujer que vive en un faro y planea destruir la vida de su amor de infancia, el dueño de un hotel de playa que la ha olvidado por completo. En paralelo, se cuenta la historia de una bella muchacha de una familia en bancarrota que se enamora de un joven surfista. Por consumar ese amor se mete en mil líos.

El director Álvaro Velarde sostiene que esta película “es una fábula en tono surrealista que busca retratar el mal como consecuencia de la falta de amor. Busca mostrar con humor, cómo el ser humano es casi incapaz de ver la realidad fuera de sus prejuicios y temores”.

En salas

Película también se exhibirá en el Nuevo Teatro Julieta, el C.C de La Católica y en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico.