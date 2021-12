El coanimador del programa ‘América hoy’, Edson Dávila troleó a su compañero Christian Domínguez en el programa de vísperas de la Navidad, haciendo reír al propio cantante, quien tomó a bien la broma del popular ‘Giselo’.

Todo ocurrió cuando la chef invitada Angélica Chinén estaba preparando el chancho de navidad y pidió una bandeja para la carne. Christian Domínguez aprovechó, mientras traían la bandeja, para preguntar a la chef:

“Mientras traen el molde, pregunta del millón, querida ‘Chinén’, ¿estarás el próximo año con nosotros?”, dijo Christian Domínguez. Y de inmediato, ‘Giselo’ le contestó: “Primero pregúntate tu Christian si vas a estar. No entiendo como preguntas algo que no sabes, primero asegúrate tú”.

Comentario que generó carcajadas entre sus compañeras. La primera en celebrar la broma fue Janet Barboza: “Te hiciste una grinch, estrellita para ti”.

Ante las risas de sus compañeros, Domínguez no se amilanó y tomó con buen humorla broma: “Esta es la única (broma) que es cierto. Yo repetí lo que me dijo el productor y no me di cuenta de que me puse en bandeja”.

