Amy Gutiérrez anuncia su salida de la orquesta 'You Salsa' y se lanza como solista (FOTO)

Síguenos en Facebook

Amy Gutiérrez sorprendió a sus seguidores al anunciar en las redes sociales su retiro de la orquesta 'You Salsa' para iniciar un nuevo camino en su carrera como solista.

"Tengo como más o menos 3 años dedicándome a la salsa y los he cumplido junto a las dos mejores orquestas y con mucha alegría y a la vez con mucha nostalgia, pero decidida por mi crecimiento profesional como solista, quiero dar este gran paso", se lee al inicio de su extenso mensaje en Instagram.

La joven salsera compartió una fotografía junto al otro vocalista de la orquesta y agradeció la oportunidad que le dieron desde un inicio.

"Desde niña he soñado con que mi música llegue a ser escuchada por millones de personas. Tengo muchos sueños y lo que más anhelo es cumplirlos todos, pero no les voy a negar que tengo miedo... Mucho miedo y de verdad espero su apoyo como hasta ahora lo han venido haciendo. Así que prometo no defraudarlos", agregó.

Asimismo, Amy Gutiérrez agradeció el apoyo constante de sus seguidores y pidió que no la abandonen en esta nueva etapa de su carrera.

"Gracias a todos mis seguidores que me vienen acompañando todo este tiempo y me regalan momentos únicos e inolvidables. Espero me sigan acompañando en este proyecto y sueño que es netamente mío y ustedes serán parte de esto", sostuvo Amy, quien actualmente participa en 'El Artista del Año'.