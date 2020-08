A poco de cumplir 22 años, Amy Gutiérrez lanza “Alguien”, el tercer sencillo de su carrera, en el que además de reforzar su presencia en la salsa, se atreve a grabar un video con el que desafía a los convencionalismos. La ganadora de “La Voz Kids” sabe lo que quiere, y no duda en reafirmar que sus metas son ambiciosas. No se calla nada.

¿En qué momento de tu carrera estás?

En el que siento que todo se está acomodando, que estoy creciendo. Percibo que este momento está marcando un antes y un después de lo que era. Estoy trabajando con fuerza, acompañada de un equipo que me está aportando cosas profesionales y esta vez es con el nombre de Amy Gutiérrez, Ya no tanto como un grupo, ahora como solista, con un proyecto propio.

No puedes negar que ser parte de una orquesta te dio experiencia sobre el escenario.

Son Tentación me ayudó muchísimo a saber cómo debo trabajar, a conocer públicos diferentes, algunos bonitos, otros no. Para mí, trabajar en equipo fue demasiado importante porque esa experiencia luego me ayudó para poder apoyar a los chicos de mi orquesta. Siento que si no hubiera pasado esa etapa, hoy hubiera estado perdida.

Aunque eres muy joven, tiene mucha experiencia en la carrera. De todo lo que has pasado, ¿qué es lo que no volverías a hacer?

Creo que hasta el día de hoy, no me arrepiento de las cosas malas que me han pasado, porque todo me ha llevado hasta aquí. Si bien es cierto, cuando he sido más chiquita he metido la pata, quizás decir algo que no debía por mi falta de experiencia, todo ha sido muy sutil. Nada feo, ni ofensivo .

No podrás negar que a veces la prensa te hace pisar el palito.

Creo que eso depende del artista, si es que le das pie o le sigues el juego. Vuelvo a repetir, pienso que tiene mucho que ver la responsabilidad del artista y de su equipo de trabajo. Lo que a veces me da pena, es que más le den énfasis a los enfrentamientos, que a la carrera. Pero gracias a Dios, en mi caso, me han apoyado muchísimo en cuanto a mi música y no tengo nada de que quejarme.

Las redes también contribuyen a provocar enfrentamientos entre las cantantes.

Eso es algo de todos los días, pero uno debe entender que hay gente que no le va a gustar tu música y hay otra que sí. Todos tienen derecho a opinar, pero algunas personas se pasan, comentan cosas feas. Cuando pasa eso mi mamá siempre me dice: ‘allí está pues, eso es lo que querías, debes aceptar lo bueno y lo malo’.

Y hay mucha provocación de los mismos cantantes, que con sus declaraciones, a veces presumen ser superiores a otros.

Uno no es mejor que nadie, ni peor. Cada quien tiene un estilo y un público que te elige, Siempre hay que mostrarse como una artista que respeta el trabajo de otros, creo que así los seguidores también respetarán a la competencia.

Y hablando de seguidores, acabas de pasar el millón en Instagram, Eres toda una influencer.

Cuando recién tuve la cuenta en Instagram y veía a los que tenían un millón, me parecía algo inalcanzable. Ahora que se logró, siento que es un sueño para mí, pero ha sido fruto del esfuerzo no solo mío, también de mi equipo y sobre todo de los seguidores. Ellos lo son todo y quiero que la gente tome en cuenta que estoy muy agradecida por todo el amor y el cariño, por ser incondicionales. Lo que estoy consiguiendo se lo debo todo a ellos.