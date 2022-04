La cantante Amy Gutiérrez estuvo en besitos con una amiga en la discoteca Vale Todo, según dijo Samu Suárez, del canal Instarándula.

“Amy en besitos con la amiga ayer (sábado) en Vale Todo”, señala el texto de la ‘ratuja’, seguidora de Samu Suárez.

“Yo siento que soy de las personas que son como pansexuales. No me fijo nunca en el físico. Por ahora solo he tenido relación con hombres; sin embargo, me encanta la personalidad”, indicó.

La cantante de salsa Amy Gutiérrez estuvo en el programa por YouTube de Christopher Gianotti donde contó sobre sus inicios en su carrera musical, sus amistades y, además, sobre su orientación sexual.

“¿Te has besado algunas vez con una mujer?”, preguntó Christopher Gianotti. Por su parte, la salsera no tuvo problemas en contestar.

“Sí, un beso normal, cuando estás con amigos jugando a la botella borracha (...) eso fortalece el vínculo, la amistad (...) No solamente una vez, han sido en diferentes ocasiones cuando he estado con amigos, pero eso lo hago cuando estoy sola y no con pareja”, dijo entre risas.

Luego continuó con: “yo me sentido atraída con la belleza de alguna mujer, yo no t puedo decir que soy bisexual, pero tampoco te puedo decir que soy solo un género, siento que soy como pansexual. No me fijo nunca en el género”.

