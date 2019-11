Amy Gutiérrez: "Lo importante para un artista es crear una identidad propia"

Síguenos en Facebook

Amy Gutiérrez no imaginó que el día de su primera comunión descubriría que su vida estaría dedicada a la música. Con tan solo 7 años y muy nerviosa, se paró en un escenario y entonó un salmo delante de sus compañeros y los padres de familia. Cinco años después, ganó su primer concurso de canto, organizado por canal 7. Luego se convirtió en una de las voces de Son Tentación y en la cantante principal en You Salsa. A fines de setiembre, decidió seguir su carrera como solista. Hace poco se coronó como la ganadora de "El artista del año" y espera repetir la victoria en "El dúo perfecto". En entrevista para Correo, la cantante de 21 años nos cuenta cómo ha conseguido sus triunfos, sin enfrentarse a otras colegas y solo con su talento.

En el 2018, tras tu participación en “El dúo perfecto”, dijiste que serías la ganadora en una siguiente edición y triunfaste, pero en solitario, en “El artista del año”. ¿A qué se debe tu victoria?

Creo que la palabra es muy poderosa; cuando deseas algo de corazón, se cumple. El triunfo se debe a mucho esfuerzo, mucho sudor, muchísimas horas perdidas de sueño. Luego de mis actividades, no me iba a dormir. Iba al canal a las 11 o 12 de la noche y me ponía a practicar, o también ensayaba en otro lugar. Además, en algún momento me frustré, lloré de cólera y tristeza. Eso sacó mi fuerza interior. Esta vez me concentré en disfrutar y sentir la canción.

A diferencia de algunas colegas, has desarrollado tu carrera al margen de los enfrentamientos mediáticos. ¿Por qué crees que ahora se recurra a los escándalos para destacar?

El entorno de un artista tiene mucho que ver. Si dejas entrar a una persona que no es buena aconsejándote o dirigiéndote, te va a hacer pisar el palito.

¿Qué opinión te merece la rivalidad entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt?, ¿egos, preferencia del público?

Dicen que el enemigo de un peruano es otro peruano. No creo que haya habido un enfrentamiento entre ellas dos directamente, sino que hubo personas que quizás no influenciaron bien en cada una y crearon ese ambiente de rivalidad.

¿Qué es lo más difícil de mantenerse en el mundo de la música?

Creo que la humildad es una de las características más importantes. Algunas personas tienden a perder la estabilidad en el suelo y empiezan a volar. Es difícil mantener la humildad, porque cuando uno llega arriba la gente empieza a tratarte como reina o rey, tanto así que uno empieza a perder la estabilidad. Gracias a Dios, no es mi caso.

¿A qué otras dificultades se enfrenta un artista?

Es difícil mantener la constancia. Uno no es de piedra y se cansa, o pasan cosas complicadas en el aspecto personal que la gente no sabe. Es muy complicado sonreír cuando uno está mal y mantener esa actitud de "sigamos adelante". Por último, uno tiene que seguir aprendiendo. En mi caso, como cantante, tengo que seguir estudiando canto, a pesar de que el tiempo no me alcanza porque ahora tengo más actividades; sin embargo, sé que a la larga el sacrificio trae recompensas.

Acabas de lanzar tu primer tema inédito “No sé”, en el cual debutas como compositora. ¿Qué hay detrás de esta canción?

Esta canción es muy especial y diferente, porque participé en la composición junto con Alvaro Rod. Eso ha sido nuevo para mí, ya que nunca había compuesto un tema. No pensé que iba a tener tan buena acogida; sí lo soñaba, pero se convirtió en realidad cuando salió el viernes 25 de octubre. Pronto se vendrá el videoclip con personajes muy conocidos. Este es un gran paso para mi carrera. Lo importante para un artista es empezar a crear con una identidad propia.

Perfil

Amy Gutiérrez, cantante y bailarina

Nació el 25 de agosto de 1998, en el Callao. Participó en concursos como "Perú tiene talento" y "La voz kids"; fue ganadora de este último. "No te contaron mal" y "Cómo se perdona" son dos de sus éxitos más conocidos.