Amy Gutiérrez reveló la difícil situación que le tocó vivir junto a su madre al haber estado internada en una clínica en medio del estado de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Fue una infección y también gastritis. Sí claro (tuve miedo). Estar ahí, despertarme todos los días y pensar que podría yo estar contrayendo el virus, porque estaba con las defensas bajas, estaba mal. Mi mamá ahí durmiendo en el sillón todos los días como una semana internada”, dijo entre lágrimas la joven cantante.

Amy Gutiérrez se quiebra en llanto por acusaciones de Mayra Goñi sobre Nesty (16/05/20)

Asimismo, Amy Gutiérrez se mostró muy afectada por los ataques que ha recibido en las redes sociales al ser señalada como la tercera en la relación de Mayra Goñi y Nesty.

“Una cosa es que se metan conmigo y yo lo dejo porque soy muy respetuosa en ese tema. Yo no me meto con nadie y si a mí me señalan, ok, señálame. Yo no necesito responderte, no necesito decirte nada delante de las cámaras o de la gente. (...) Pero si se meten con mi familia, eso es algo que yo no puedo permitir y creo que hoy quiero mostrar a esa Amy que no se va a dejar”, sostuvo Amy.

“A mí no me importa si no me creen, no me importa si me dicen ‘no te creo, no, se te nota'. No me importa porque cuando uno está seguro de lo que siente y de lo que quiere, la consciencia la tiene limpia y eres feliz”, agregó tajantemente la artista peruana.

Amy Gutiérrez le responde a Mayra Goñi tras vinculaciones con Nesty

