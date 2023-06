La cantante de salsa Amy Gutiérrez reveló, en el canal de YouTube ‘Todos Sanamos’, cómo le emocionalmente su primera relación sentimental.

En una íntima entrevista con la psicóloga Lizbeth Cueva, la joven artista relató cómo ella y su expareja tuvieron actitudes manipuladoras que terminaron repercutiendo en su salud mental.

“Algo pasaba dentro de mí. La manipulación de esta persona. Empezó a adaptarse a mí, empecé yo a hacer la que manipulaba la situación. Hacía cosas para que esa persona se quedara conmigo, se volvió un poco medio turbio”, señaló.

Asimismo, Gutiérrez indicó que las inseguridades se trasladaron después a su carrera artística, causando que empezara a dudar de su talento. “Todo eso afectaba mucho a mi trabajo, a mis sueños. Empecé a ver mi futuro, en querer estar con esta persona toda mi vida. Y eso está mal también, no te puedes aferrar a alguien toda tu vida”, expresó.

“Nace mí la inseguridad de no querer estar sola, terminaba una relación y no podía estar sola. No podía porque empecé a tener la necesidad de estar con alguien para yo estar bien, y poder hacer mis cosas tranquilas”, agregó.

