La cantante Ana Bárbara da un claro ejemplo de ser precavida y reveló que ya tiene listo su testamento en caso la muerte la sorprenda.

“Hoy en día no sabes si vas a llegar al día de mañana. Entonces no me quedo con nada pendiente. Ya no estoy en deuda con nadie y hasta hice mi canción de despedida, ya la compuse”, contó la cantante a periodistas cuando fue abordada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Del mismo modo, señaló que no sabe si va a morir pronto. “Por si las dudas, ya la tengo hecha. Ojalá y no porque mis hijos están chiquitos”, añadió.

La cantante de 50 años señaló que dejando un testamento evitará peleas entorno a su herencia. Además, negó padecer alguna enfermedad terminal.

“Todo está muy bien, la verdad es que sí he estado muy atenta. Es que con esta pandemia no sabes ni cuando estás mal, no soy pesimista ni mucho menos, pero...”, sostuvo ante las cámaras.

VIDEO RECOMENDADO

Nicola Porcella sobre permanencia en “Guerreros 2021”

Nicola Porcella puso en duda su permanencia en "Guerreros 2021". (Fuente: Instagram @nicolaporcella12)