Para Ana Cecilia Natteri, una de las actrices de “¿Qué me pongo?”, obra de teatro escrita por Mariana Silva y dirigida por Norma Martínez, los recuerdos, secretos y vivencias también se pueden activar a través del momento en el que se elige la ropa que uno se va a poner. “Nuestros personajes van cambiando y vamos contando historias que tienen que ver de alguna manera con la ropa, somos diferentes y la pericia de la escritora ha puesto en esta obra a todas estas mujeres que a través del vestido nos muestran una parte de su vida”, relata entusiasmada la actriz.

Y hablando de ropa, ¿eres de aquellas compradoras compulsivas?

No lo soy, pero sí la disfruto, me gusta la ropa. Me encanta guardar cosas que yo considero bonitas y como ya tengo tantos años, las voy reciclando, eso me parece lo más divertido y es lo máximo cuando me lo vuelvo a poner y alguien me dice: ‘Que lindo tu vestido’. Y no sabe que ese trajecito tiene 50 años.

¿Te cuesta deshacerte de esa ropa que aún está en buen estado pero ya tiene sus años?

Muchísimo, yo disfruto de la forma, el color, el diseño, hay ropa que es especial, es linda porque yo lo considero así. Yo digo: no, esto no lo voy a botar si no va a ser para mí, será para mis nietas. Lo más gracioso es que ninguna de esa ropa tiene que ver con las tallas de ellas, ni de mi hija. Creo que al final no le va a quedar a nadie.

La ropa es como un legado, cuando alguien de la familia parte...

No sé a quién le contaba que tengo un top en crochet que me hizo mi mamá para mi matrimonio civil hace cuarentaitantos años y lo tengo impecable. Me encanta y me queda ja, ja, ja.

Además ahí está ese recuerdo, está tu mamá.

Las manos de mi mamá eran impresionantes y yo creo que he heredado ese gusto de la ropa por ella, le encantaba diseñar, era una creadora nata. Cuando con mi hermana éramos adolescentes nos hacía una ropa que era totalmente de avanzada.

No hay nada que hacer que estás como pez en el agua en “¿Qué me pongo?”.

Ja ja ja, sí, me divierto mucho junto con mis compañeras, uno de mis personajes habla mucho de la ropa, claro, aunque se va al extremo, pero es divertido igual.

La obra también representa un regreso al teatro presencial después de dos años terribles.

Eso es una maravilla y yo agradezco a Dios, a todo el mundo, por ser parte de este proyecto porque regresar al teatro es una bendición. Hemos sido uno de los gremios más afectados en toda esta terrible pandemia, horrorosa realmente, no tengo calificativos, entonces volver al teatro es un regalo del cielo.

¿Y a pesar de tu trayectoria en teatro y tus papeles en la televisión, aún te siguen llamando la mamá de Cachín?

Si, y mira que han pasado varios años y a mí me encanta, te cuento, el cariño de la gente es muy especial y lo agradezco con todo mi corazón.

Hay personajes que quedarán para siempre...

Y ya han quedado en la memoria de la gente, porque esa es una gran virtud de las películas de Asu Mare que nos muestran de cuerpo entero.

Aunque los críticos quieran analizarla como cine de autor..

Lo valioso de esa película es que no pretendía y nunca pretendió ser una película de autor, fue la adaptación de un show que tenía Carlos y cuando se hizo la película, el guion era bueno y absolutamente sencillo, pero quedó en el corazón del público y eso es importante. Y lo compruebo todos los días, hace algunas noches buscaba fruta desesperada, pero todo estaba cerrado, hasta que llegué a una tienda y el señor que atendía me dice: “le abro la puerta porque es la mamá de Cachín, nada más por eso. ¿No es ese es el mayor reconocimiento? Ese cariño no lo cambio por nada.

Ana Cecilia Natteri

Actriz. Se formó como actriz en el teatro de la Universidad Católica y asistió a talleres de actuación con John Strasberg y Alberto Ísola. Participó en las diversas temporadas de “Ven baila quinceañera” y “Los Vilchez.