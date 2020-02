Estudió Periodismo en la Pontificia Universidad Católica del Perú y como la casa de estudios ofrecía clases en su escuela de teatro, decidió asistir a estas. “Lo hice para probar, sin imaginarme que me iba a dedicar a la actuación tantos años de mi vida”, confiesa Ana Cecilia Natteri. La destacada artista ha cosechado una fructífera carrera en el teatro, televisión y cine.

En 2013 interpretó a “Chabela” Vilar, la intrépida mamá de Carlos Alcántara, en “¡Asu mare!”. Con esta cinta se hizo mucho más conocida y querida por el público peruano. En entrevista para Correo, Natteri nos habla de algunos de los personajes que ha desarrollado y de cómo ve el panorama actual para los jóvenes actores.

A lo largo de su carrera has encarnado innumerables personajes, ¿hay alguno que haya disfrutado más?

Han sido varios, fundamentalmente de teatro. Por ejemplo, hice una obra llamada “Escorpiones mirando al cielo”, donde interpreté el personaje de una mujer negra, linda, con la que me identifiqué porque era chinchana. Otra obra es “Billy Elliot”, mi primer musical, aquí compartí escenario con niños y aprendí de ellos el talento, la disciplina y la responsabilidad. Creo que en todas las experiencias de la vida el aprendizaje es mutuo, uno tiene tanto que aprender de los niños y jóvenes.

¿En la película “¡Asu mare!” pasó por un casting o directamente le propusieron interpretar a la mamá de Carlos Alcántara?

Fui seleccionada directamente, no sé si por Carlos o Tondero. Hicimos un teaser para ver si funcionaba y nos encantó a todos. A mí me pareció interesante la propuesta. Si tengo que agradecer a alguna película, es a “¡Asu mare!”, me dio una exposición impresionante por la cantidad de gente que la vio en las salas de cine.

En “Los Vílchez” la vemos como la abuela Carmela, quien por estos días está de viaje conociendo el Perú, ¿cree que este personaje puede servir de inspiración para que adultos mayores, a pesar de su edad, se atrevan a hacer cosas que antes no hicieron?

Esa fue la idea con esta señora de “Los Vílchez”, de darle una actividad. Yo agradezco a Dios y a la gente que me ha dado trabajo por seguir laborando a la edad que tengo.

Vemos a muchos jóvenes interesados en desarrollarse en la actuación, ¿qué se necesita para alcanzar una carrera fructífera y no ser solo aves de paso?

Me preocupa porque no sé si habrá trabajo para tantos chicos que empiezan. Lo importante es que se formen en las escuelas o talleres según sus posibilidades económicas. Si quieren sobresalir, aparte del talento, tienen que formarse porque las exigencias de hoy son mayores que las de antes por la gran competencia que existe.

Se les está dando oportunidad a jóvenes que se hicieron conocidos en un reality, pero que tienen aún poca preparación artística, ¿considera que esto es válido?

Creo que muchos de ellos pasan por talleres antes de ingresar a una telenovela. Me parece importante que pasen por un periodo de formación. Ellos saben que si ya cuentan con una fama ganada, tienen que cuidar su imagen y prestigio, por lo que no se van a dedicar a actuar de buenas a primeras.

¿En qué proyectos se encuentra involucrada actualmente?

Estamos grabando “Princesas”, la próxima telenovela de Pro TV. Tengo un personaje malo, oscuro, feo, siniestro. A veces te preguntas cómo es posible que una persona sea tan mala. Lo conversé con el productor Miguel Zuloaga, yo quería hacer algo diferente, Ojalá no me dejen de querer por este personaje. (Risas)

Perfil

Ana Cecilia Natteri

Actriz. 50 Años dedicada al mundo de la actuación. Se formó en el teatro de la Universidad Católica. Ha participado en telenovelas como “Isabella, mujer enamorada” (1999) y “Los Barriga” (2008) y en obras de teatro como “El enfermo imaginario” y “La mujer espada”.