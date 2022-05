Hace dos años la pandemia canceló la gira que la traería nuevamente al Perú, sin embargo, no hay mal que dure cien años y Ana Torroja este 14 de mayo presenta en la Huaca Pucllana su espectáculo “Volver”, palabra que no podría haber sido mejor elegida para celebrar el regreso de la emblemática voz de Mecano a los escenarios.

“Uno durante la pandemia ha tenido que adaptarse, todos lo hemos tenido que hacer, y bueno, pues algunos hemos hecho algún streaming, otros han agarrado la guitarra y han hecho videos en vivo. Pero la fuerza y la magia que tiene un show en directo no se puede comparar con nada”, dice a Correo la artista desde México.

Me imagino que tu primera noche del regreso, la emoción desbordaba...

No recuerdo cuál fue el primer concierto, pero yo sabía que me iba a emocionar, fue volver a la vida, pero no sólo para los artistas, sino para el publico. Necesitábamos ese momento de comunión entre el artista y el público, de retroalimentación, esa especie de catarsis, porque ir a un concierto es revivir momentos de tu vida de todos los colores, es algo irrepetible y la gente lo echaba de menos.

Un concierto tuyo apela a la nostalgia y también a presentar lo nuevo que sigues grabando como solista...

Mis conciertos son cada vez más largos porque voy añadiendo las canciones de Mecano de toda la vida, las emblemáticas. Bueno, a veces voy dejando descansar algunas, a veces recuperó otras y he ido aumentando mis éxitos en solitario y las canciones de los discos nuevos. Te diría que el 90% del concierto incluye temas que la gente conoce y son éxitos.

En épocas en las que la tendencia es el género urbano, ustedes, los que están en la otra orilla la tienen difícil.

Realmente creo que hay sitio para todos, y hoy en día, con la forma actual de consumir música todo cabe, todo vale, para mí lo más difícil es decir: ‘hola, estoy aquí y tengo algo nuevo para ti’. Hay tanta oferta hoy que que es complicado, por eso, siempre tienes que dar algo que sorprenda algo diferente, puede gustar más, puede gustar menos, pero por lo menos que la primera escucha te llame la atención de alguna forma.

Lo importante es mantener las raíces musicales y no subirse al coche de la moda...

Hay que mantener la esencia en cualquier género, yo soy de esas personas que me complicó la vida porque siempre trato de dar algo nuevo, diferente, busco algo que sorprenda sin repetirme. No me gusta repetir fórmulas y si me si funciona algo, pero yo siento que no es para mí pues no lo hago tampoco. Entonces para mí lo más complicado es eso, llamar la atención, pero creo que hay sitio para todos.

La música trasciende cuando se mantiene vigente por varias generaciones, Mecano lo logró. ¿Las canciones qué hoy son tendencia van a trascender?

No, hay canciones que no van a trascender, pero yo también tengo canciones que no han trascendido y hay otras que sí. Uno siempre intenta hacer canciones que sean eternas, pero no siempre lo consigues, en mi caso, por ejemplo, que tengo tantas canciones que han trascendido siento que ha sido un regalo que me ha hecho la la vida, mi profesión y sobre todo que me ha hecho el público .

Mecano siempre va a ser atemporal...

Mecano es ya un clásico, es parte de la vida de mucha gente, de de abuelos, padres, hijos y nietos, y creo que esa es la vigencia y el regalo que ustedes ya tienen.

Un regalo que tiene mucho que ver con el talento y algo de magia para llegar a la gente y hacer éxitos.

Uno nunca sabe lo que va a pasar con cada canción que uno saca, con cada disco que uno compone y comparte, uno lo suelta y ya. Las canciones cuando se van ya dejan de pertenecerte, no sabes lo que va a ocurrir con ellas y la vida te da muchas sorpresas en ese sentido, a veces buenas y a veces no tanto. En esta profesión de la música no hay fórmulas ganadoras, si tuviéramos la llave del éxito sería una locura.

Y la pregunta de rigor, ¿habrá un reencuentro de Mecano?

No, no está en los planes. La pregunta está siempre en cada entrevista, pero a veces me cuesta decirlo porque suena muy radical, pero es que es prácticamente imposible. Es muy difícil, muy difícil que eso suceda.

ANA TORROJA

Inicia su carrera musical con los hermanos José María y Nacho en el grupo Mecano que se convirtió en uno de los más exitosos de la historia de la música en español. En su faceta de solista lanzó el 2 de julio de 2021 su álbum “Mil razones” con un sonido electrónico.

