Anahí de Cárdenas recurrió a su cuenta de Instagram para contarle a sus fanáticos que debido al tratamiento de quimioterapia que está recibiendo se le ha empezado a caer el cabello.

“Probablemente sea mi última foto con pelo de este año. Ya se me había empezado a caer hace unos días, pero hoy empezó a caerse realmente. Tuve cita con el doctor ayer y me dijo que de este fin no pasaba”, escribió al inicio de su texto Anahí.

La actriz de “No me digas solterona” confesó que tras la pérdida de su cabello ha tomado la radical decisión de raparse; sin embargo, reconoció que no está preparada para la situación.

“Creo... creo... que me voy a rapar la cabeza el lunes (si es que llego al lunes con pelo) Creo que el tomar control de tu cuerpo, en vez de dejar que las cosas te sucedan por el tratamiento, hace mucha diferencia. Ya me he rapado la cabeza antes, en el 2016, por decisión propia, claro está. En este caso, mucha opción no tengo sobre lo que está sucediendo conmigo, pero tomar la decisión de cuándo me corto el pelo, a esperar a que se caiga por completo, cambia la narrativa. Yo tengo el control, no la enfermedad”, sostuvo.

“No estoy lista para raparme, para nada, éstas son otras circunstancias. Pero a veces, para poder sembrar nuevamente, hay que quemar la tierra (evitando incendios forestales por favor, siempre regulado)”, señaló.

La publicación de la artista peruana cuenta hasta el momento con más de 36 mil “me gusta” y con un sinfín de comentarios, donde sus seguidores no han dejado de alentarla y manifestarle que con cabello o sin cabello, igual lucirá hermosa.

“Se te verá hermosa. Como siempre”, “Te verás más linda, aún”, “Me acuerdo del 2016, pasaste del blanco, a las trencitas y luego al rapado. Siempre has quedado hermosa. Te quiero muchísimo”, “¡Valiente Anahi! ¡Eres súper fuerte!”, “Tu con pelo o sin pelo, con lo que sea eres una diosa y ahora más guerrera y fuerte que nunca”, son algunos comentarios de sus fans.