Anahí de Cárdenas no teme los nuevos retos y acaba de anunciar su regreso a la música con el tema “Calei”. El sencillo cuenta con la colaboración del músico Cristian Covarrubias, recordado por obtener una Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2016 por el tema ‘Te quiero’.

La actriz de “Aj Zombis!” decidió compartir la noticia con todos sus seguidores en sus redes sociales. “Estoy muy contenta y orgullosa de volver al mundo de la música con una canción tan divertida y traviesa. #calei es una canción que nace de @cristiancovarrubiasm y que juntos terminamos de hacerla una tarde en mi casa!”, contó.

“Gracias Cristián por dejarme insistir y ser un dedo para hacer la canción! Me encanta lo que hemos logrado y el sonido que @nico_quiroga ha logrado (el capo que hizo la mezcla y el sonido) y @luigi.lindley otro capo que hizo la maqueta con la que fuimos donde nico para que nos produzca! ¡El trabajo impecable y lleno de amor de todos ha hecho de esto una de las experiencias más bonitas que he tenido con la música! Gracias @numeros_primos por dejarme usar su estudio para grabar mi voz!!! No puedo dejar de agradecer a todos los que apoyaron saliendo el video. ¡Están espectaculares! ¡Gracias!”, agregó.

Anahí recibió el apoyo de todos sus seguidores. “Excelente noticia”, “Todos los éxitos del mundo”, “Es la mejor noticia del día”, opinaron los fanáticos de la actriz.

La nueva canción de Anahí de Cárdenas y Cristian Covarrubias ya se encuentra disponible en Spotify, Apple Music, entre otras.

Como se recuerda, fue hace unos días que Anahí de Cárdenas contó a todos sus seguidores en Instagram que sus quimioterapias “habían terminado” y que se encontraba “muy contenta”.

“La vez pasada compartí un video de cuando hice sonar la campanita, si bien eso es un símbolo de que terminé la quimioterapia, aún no se ha acabado del todo el tratamiento, me quedan muchos años para decir que este tratamiento se ha acabado, pero es un símbolo de haber ganado una batalla en esta gran guerra y estoy muy orgullosa", contó.

