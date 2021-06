Tras su participación en “El Artista del Año”, Anahí de Cárdenas recurrió a sus redes sociales para dar a conocer que el último domingo se sometió a unas pruebas médicas debido a un fuerte dolor en las costillas.

A través de su historia de Instagram, la actriz de “No me digas solterona compartió unos videos desde la clínica.

“Bueno, pues, acá andamos. Me van a hacer una tomografía y una ecografía de abdomen, a ver ¿Qué onda con mis costillas?”, comentó la artista en los primeros videos, enfocando su brazo derecho, donde se aprecia que se le colocó una vía endovenosa. “Ante todo, buen humor. Estaré informando”, añadió en otro clip.

Horas más tarde, Anahí volvió a Instagram para comentar los resultados de sus exámenes y para contarle a sus fans que ya estaba en su casa.

“Hola amigos, ya estoy de vuelta en mi casa, he estado en la clínica un buen rato. Lo que he tenido es un golpe, se me ha inflamado todo el tejido que recubre las costillas, felizmente no tengo ninguna fractura en las costillas que era lo que me preocupaba”, explicó sobre su estado de salud.

La artista nacional reveló “que con la tomografía descubrieron que tenía una fractura de vertebra ya curada y nunca supe que se me había fracturado, felizmente todo bien”.

Finalmente, comentó que el médico le ordenó que guarde descanso en cama durante cuatro días. “Me han mandado cama por cuatro días, la doctora me dijo que pobre de mi que vuelva a mis actividades porque después voy a seguir inflándome más y va a ser peor. Pero bueno, estoy sana”, añadió.

