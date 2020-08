La actriz Anahí de Cárdenas desmintió, mediante su cuenta oficial de Twitter, la noticia falsa de su supuesta muerte que pululó en las redes sociales, generando confusión entre sus seguidores.

“Amigos, no crean todo lo que leen. Comprueben sus fuentes por favor. No me he muerto, acá estoy aún. No se van a librar de mi tan fácil . Gracias por hacerme sentir súper famosa, pero, ¡hay noticias más importantes! ¡Un abrazo!”, escribió en la mencionada red social.

La actriz también usó su perfil de Instagram para desmentir la falsa noticia y recomendó a los usuarios a que verifiquen sus fuentes y no crean todo contenido que observan en la internet.

No se van a librar de mi tan fácil. Gracias por hacerme sentir super famosa, pero hay noticias más importantes! Un abrazo! — Anahi de Cardenas (@anahidec) August 17, 2020

“Me siento halagada de que sientan que tienen que publicar noticias así, en realidad eso me hace sentir súper famosa. Es bien estúpido, pero me siento como Menudo o Salserín. No he muerto, amigos, estoy acá, pero gracias por hacerme sentir súper famosa”, expresó.

“Por otro lado, es bastante alarmante porque el ‘fake news’ es el pan de cada día. Amigos, les recomiendo que verifiquen siempre sus fuentes. No crean todo lo que leen, lo que vean en internet, verifiquen sus datos. No creo que la cadena de noticias haya publicado esta foto, me imagino que es un meme, o alguien que se quiere pasar de gracioso. Ayudemos a no propagar noticias falsas porque nos afecta a todos”, agregó.

