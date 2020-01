Desde que fue diagnostica de cáncer de mama, Anahí de Cárdenas se volvió más activa en redes sociales, donde encontró la ventana perfecta para narrar su experiencia con sus miles de seguidores.

Tras estar sometida a una serie de tratamientos por la enfermedad que padece, la actriz y cantante hizo su primera aparición pública en el estreno de “Sí mi amor - La película”, donde fue abordada por las cámaras de “América Espectáculos”.

Anahí de Cárdenas manifestó que compartir con sus seguidores sus vivencias respecto a cómo afronta el cáncer le ayuda, y que de esa forma también busca aportar su “granito de arena” en la lucha contra la enfermedad que la aqueja.

“Por eso lo hago, me ayuda a mí y si puedo ayudar al resto y aportar un granito de arena en la lucha de todos, yo feliz”, señaló.

La actriz de “No me digas solterona” se mostró feliz porque constantemente recibe motivación de sus seguidores. “Algo positivo que rescato es la cantidad de gente linda y amorosa con la que se me cruza todos los días. No hay día que no se me cruce una persona que me diga ‘yo he pasado por lo mismo que tú, fuerza’”, contó.

En otro momento de la entrevista, la artista peruana reveló que hace unos meses terminó el rodaje de “No me sigas solterona 2” y dentro de poco retomará la temporada de “Té de Tías”.

Anahí de Cárdenas reaparece en televisión (Video: América Televisión)