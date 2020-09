Anahí de Cárdenas sufrió un accidente y se fracturó el pie. “Y bueno, me fracturé la pata. Para los que ya vieron mis historias seguramente ya se enteraron. Tengo una fractura avulsiva del calcáneo. Bacán. Tengo que hacerme una resonancia para ver si los ligamentos y esas cosas andan bien”, explicó.

“Así que estaré fuera de movimiento por lo menos un ratito. Lección #1: Si no sabes como bajar una montaña, no te avientes a la primera. Toma clases, aprende poco a poco y después te avientas (aplica para todo en la vida). Lección #2: El universo tiene formas bastante claras para decir las cosas: ‘Anda despacio, Anahí, nadie te está apurando. No estás en una carrera’”, agregó.

A través de un historial de Instagram, Anahí de Cárdenas también se animó a bromear sobre su actual estado de salud y recalcó que “debe bañarse en ruda”.

“Fractura avulsiva del calcáneo. Falta la resonancia. Creo que debo bañarme en ruda”, expresó la actriz junto a una fotografía de su pie.

VIDEO RECOMENDADO

Anahí de Cárdenas presentó nuevo tema musical

Anahí de Cárdenas lanza nuevo tema “Calei” (04/06/20)