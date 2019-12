Anahí de Cárdenas se rapó el cabello y decidió compartir el video del momento en su cuenta de Instagram. También, agradeció a las personas que la están apoyando en su lucha contra el cáncer de mama que padece.

“Hoy, domingo, me levanté, me hice así (moverse el cabello) y de pronto había un montón de pelo en el lavatorio. Entonces, he decidido tomar al toro por las astas y raparme la cabeza el día de hoy. No estoy lista, en lo absoluto, pero creo que es algo que tengo que hacer para mí. Este va a ser un desayuno japonés en tres partes. Está la primera, la segunda es la rapada y la tercera ya cuando esté terminada. Quiero tomar un momento para mí, que no todo sea filmado para absorver lo que está sucediendo y asimilarlo, pero no quiero dejar de compartir con ustedes lo va a suceder”, dijo la actriz.

De Cárdenas, quien se está tratando con quimioterapias, había mencionado que se iba a cortar el cabello el lunes, pero quiso hacerlo hoy.

Asimismo, la actriz agradeció a sus seguidores por darle el apoyo necesario y a los medios de comunicación por difundir su caso. Señaló que la prevención es la mejor arma para erradicar el cáncer.

“Gracias a los medios que han difundido mi caso y han ayudado a que esto llegue a más personas porque lo que me pasa le está pasando a un montón de gente en el mundo y hay que luchar, prevenir, porque la prevención es la única manera de que esta enfermedad se pueda erradicar. Agradecerle al universo por ponerme en esta situación porque me ha ayudado a darle un giro a mi vida”, indicó.

Anahí de Cárdenas publicó el último “desayuno japonés” del año y se mostró fortalecida para luchar contra su enfermedad en el 2020.

“Siendo éste, el ultimo desayuno japonés del año, quiero compartir con ustedes esta parte de mi proceso, no solo para, de alguna manera, poner mi granito de arena a la causa, si no también para mi. Ya hablé de tomar al toro por las astas, así que fiel a mi palabra, aquí vamos, empezando a domar a la bestia. ¡Buen fin y feliz año!", se lee en su publicación en Instagram.