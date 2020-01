Anahí de Cárdenas viene haciendo frente al cáncer de mama que le fue diagnosticado hace algunos meses. En su cuenta de Instagram, frecuentemente, la actriz comparte con sus fans información sobre su tratamiento.

Hace unas horas, la actriz de “No me digas solterona” publicó un extenso mensaje en el que escribió sobre cómo se sintió en la tercera quimioterapia que le realizaron.

Anahí inició sincerándose con sus seguidores y contó que antes de ser intervenida renegó y se sintió estresada. “Ha sido un día particularmente movido de idas y venidas. Me encontré en un momento de lo más molesta, casi iracunda, renegando”, escribió.

La artista peruana relató que el consejo de una enfermera ayudó a que se calmara y a entender que con esa actitud no lograba nada.

“Una enfermera que entro a mi cuarto me dijo: ‘Señorita, no reniegue, acá tenemos que concentrarnos en su salud, dejemos el trabajo afuera, los malestares afuera, acá esta para ponerse bien’. Yo seguí renegando. Tuve que tomarme algo para controlar la rabia, hacer ejercicios de respiración, de todo... Luego de que me calme, me puse a pensar en lo que dijo la sabia enfermera”, escribió.

Finalmente, Anahí de Cárdenas señaló que sea cual sea la situación que se viva, el pesimismo no aporta en nada.

“Ya me calmé. Tomo un buen rato, pero lo logré. A veces es difícil porque pareciera que el universo confabula para que todo pase al mismo tiempo, pero en vez de verlo como un “carajo por qué ahora todo esto junto” lo vemos como, “qué es más importante ahora” y priorizamos según importancia. El universo nos manda esas pequeñas lecciones (porque son lecciones) para aprender, no por joder. Dale la vuelta, hay muchas maneras de ver las cosas”, finalizó.