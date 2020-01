La actriz peruana Anahí de Cárdenas sorprendió este jueves al anunciar que se encuentra practicando una terapia de origen espiritual en momentos que afronta un tratamiento para superar el cáncer de mama.

A través de su cuenta de Instagram, la recordada Rubí Sandoval de “Al fondo hay sitio” indicó que esa terapia resulta muy positiva para mitigar los efectos secundarios de la quimioterapia a la que viene sometiéndose en los últimos meses.

En ese sentido, la actriz de “Asu mare” detalló que la terapia de origen espiritual, conocida como “reiki” consiste en la regulación de la energía por medio de la imposición de manos.

“¿Sabías que para mitigar los efectos secundarios de las quimoterapias ayuda mucho el reiki y la acupuntura? Para los que no conocen, el reiki es una terapia de origen espiritual, que te regula la energía a través de la imposición de manos. Durante un proceso de respiración y meditación sientes como tu cuerpo se va recargando de energías y así nuestros chacras se van alineando. Reiki es una palabra sánscrita que significa REI - energía universal y KI - energía vital”, subrayó.

Anahí de Cárdenas aseguró que se siente mucho mejor y llena de energía desde que descubrió esa terapia. Incluso, recomendó a sus seguidores practicarla.

“A mí me funciona super, y Cinthia mi terapeuta de reiki es una genia. A veces siento que levito mientras estoy en consulta, salgo recontra recargada de energías y conectada con mi cuerpo mente y espíritu. Para los que no le entran a la onda alternativa, también es un espacio rico para relajar. De todas formas es una gran manera para regalarse un tiempito para uno y reconectar”, manifestó.

Posteriormente, destacó los beneficios de la acupuntura también para superar las dolencias y males crónicos. Según la actriz, la acupuntura contribuye a mantener adecuadamente el sistema inmunológico.

“La acupuntura, probablemente más conocida por todos también ayuda a cualquier dolencia, ya sean dolores crónicos musculares, náuseas, mareos, dolores de cabeza, hasta resfríos! Te sube el sistema inmune de manera natural mediante punciones muy pequeñas con agujitas en distintos puntos claves en el cuerpo. Las agujas son personales y descartables, no se asusten, y no duele! Megarecomiendo no solo para pre y post quimio, si no para la vida en general!”, exclamó.

En diciembre pasado, la actriz dio a conocer que padece de cáncer de mama y que se encontraba lista para iniciar la quimioterapia, cuyos efectos secundarios son dolores de cabeza y náuseas, entre otros.