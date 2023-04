Andrea Aguirre confirma el fin de su relación con Gino Pesaressi: “No buscábamos lo mismo a futuro”

Andrea Aguirre sorprendió a muchos tras revelar que la relación sentimental que tenía con Gino Pesaressi y que hicieron pública en diciembre del 2022, llegó a su fin.

“¿Qué pasó con Gino?”, fue la pregunta que le hicieron en un comentario de uno de sus publicaciones en Instagram, a la cual contestó con total sinceridad. “Decidimos no continuar... Hemos quedado en amigos del corazón”, escribió la actriz.

Además, Andrea Aguirre dio unas declaraciones a La República en las que habló un poco más sobre la ruptura con el exchico reality.

“ No, ya no, desde hace rato. No buscábamos lo mismo a futuro. No ha pasado nada malo. (No somos) ni buenos ni malos (amigos). Simplemente, ya no estamos en la vida del otro, pero es lo mejor para ambos, así que todo bien ”, aseguró al citado medio.

Andrea Aguirre. (Imagen/Instagram/@andreamaguirrec)

