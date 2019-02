Andrea Llosa sobre comparaciones con Lady Guillén: "No soy la conductora que sale dos minutos antes y se sienta"

Síguenos en Facebook

La periodista Andrea Llosa marcó distancia de algunas figuras de televisión como Lady Guillén y Laura Bozzo al asegurar que ella no es una conductora de que sale unos minutos antes que comience el programa.

En declaraciones para el Trome, Llosa aclaró que ella maneja la información de los casos que presenta en su programa 'Nunca Más' porque trabaja en el contenido y en la pauta de su espacio de televisión.

“No siento ningún tipo de comparación, no escucho que me comparen ni con una ni con otra. Para empezar, soy periodista, no soy la conductora que sale dos minutos antes (que empieza el programa) y se sienta. Sé todos los casos, los conozco de ida y vuelta. Trabajo en el contenido de mi programa, sé lo que va a salir al aire, no solo me siento a conducir, pero igual respeto a ambas y que sigan haciendo su ‘chamba’”, dijo.

Recordemos que este domingo comienza la octava temporada de 'Nunca Más', que tiene muchos años al aire.

"Es un formato que está funcionado desde hace ocho años, la esencia es la misma, somos el único programa que no solo cuenta historias, sino que busca llegar al final y siempre queremos encontrar justicia", resaltó la comunicadora.