Andrea Llosa volvió con sus dos programas a ATV (tercera temporada de “Andrea” y décima de “Nunca más”), pero reitera que no se siente la reina de esa casa televisora, y afirma que hablar de reinados en la televisión es una completa huachafería.

“Es bien cojudo hablar de reinados en ese tema de rating. Son huachaferías, a mí me parece hasta tonto y también poco divertido. No hay reinados, ni estrellas ni talentos, simplemente tenemos el privilegio de trabajar en algo tan bonito como es la televisión”, remarca la experimentada periodista.

Para Llosa, la buena sintonía de sus espacios es el reflejo del intenso trabajo que realiza su equipo de producción y que el premio a ese esfuerzo se ve reflejado en el rating que logran de lunes a viernes con un programa y los domingos con el otro.

“Trabajo con gente súper competitiva, así como ganas hoy, también puedes perder mañana, por eso creo que acá hay que chambear con humildad, y por eso es que nos va bien”, resalta la conductora.

PLATAFORMA. Respecto a su “romance” con la aplicación que se volvió sensación desde el inicio de la pandemia, Andrea admite que el gusto nació de una manera espontánea, aunque ya supera los 400 mil seguidores en dicha plataforma social.

“Con TikTok es la segunda vez que pierdo la vergüenza para todo. Me encanta, me divierte y lo que más me gusta es que nació de la nada, no es una obligación, todo es de manera espontánea”, precisa Andrea.

“A veces llego a mi casa y puedo estar tres horas como chibola tiktoker haciendo todas esas estupideces que tanto me gustan, pero la gente también se divierte mucho con lo que hago en TikTok”, argumenta Llosa sobre su afición a la aplicación que se ha puesto de moda.

emprendimiento. Asimismo, adelantó que tiene planeado abrir en marzo “La casa del amor”, aunque admite que programar fechas en estas épocas inciertas es un poco arriesgado, pues es difícil predecir el comportamiento del contagio del virus y un eventual regreso al confinamiento social.

“El centro holístico va estar lleno de psicoterapeutas y especialistas en relaciones tóxicas, amores conflictuados, trastornos obsesivos, terapias de pareja, y todos los temas que tienen que ver con la mujer. Lo importante es que van a recibir terapias con personas capacitadas”, concluyó.

TikTok

Andrea sostiene que su afición por la aplicación de moda nació de manera espontánea. Tiene 400 mil seguidores.