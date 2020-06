Los últimos dos domingos, “Nunca más” se ha convertido en el programa más visto, frente a los tradicionales espacios de actualidad, que siempre reservan sus mejores armas para competir el fin de semana. Para Andrea Llosa, su conductora y directora, la audiencia si bien la gratifica, no la desubica, lo toma todo con tranquilidad.

“A nosotros también nos sorprende, primero, porque estamos en una coyuntura bastante complicada y segundo, porque creo que eso refuerza la confianza de las personas que nos ven. Y asumo también que hay personas que antes no nos veían y que ahora se pueden haber enganchado. Estamos súper contentos porque competimos con programas que salen en vivo, coyunturales y buenos además. Programas que yo respeto mucho como Cuarto Poder, Panorama y Punto final”, dice la periodista.

Difícil trabajar en televisión en plena época de pandemia...

Lo que estamos haciendo ahorita tiene que ser lo indispensable. Estamos actualizando las historias. ¿Te acuerdas los casos que contábamos hace unos meses? Vemos lo que pasó con ellos. Volvemos a contactar a estas personas, y hacemos vía microondas y nos enlazamos. En estos días, estamos viendo todo el tema del protocolo porque tenemos que volver en algún momento, pero de una manera diferente. Estamos planteando el hecho de tener un set mucho más amplio y ver cómo vamos a dividirnos para no contagiarnos nosotros ni contagiar a nadie. Todo el tema de seguridad es un ‘chambón’.

Si bien el tema hoy es el nuevo coronavirus, la violencia contra la mujer y los niños no se ha detenido...

Todo sigue, el tema central en las informaciones es el coronavirus, pero más allá de eso, la violencia, los alimentos, los padres que no reconocen a sus hijos, las niñas que son violadas o adolescentes también; todo esto continúa, no ha cambiado. Si ves lo correos que recibo, no tienen nada que ver con el coronavirus, todo es como un mundo horrible que continúa. Pero vamos a seguir tocando esos temas porque tenemos que regresar con todo. Volvemos con temas nuevos, con historias nuevas, el formato ahora incluye dos programas y se tienen que mantener de una manera distinta.

Todo un reto el mantener al aire dos programas con casos reales, que siempre has defendido...

No sé cómo se habrán manejado los otros talk shows, aquí o en otros países, que los ves y te das cuenta que son falsos. En nuestro caso la gran diferencia es que todas las historias que salen en ambos programas son porque los protagonistas nos llaman, ellos nos piden ayuda. Yo nunca le he dicho a los chicos; hoy quiero que me consigan a la amante y la esposa, nunca. Yo siempre les pido que los casos estén judicializados o que haya una denuncia en la comisaría, todo lo que tenga que ver con documentos. Primero porque yo quiero tener la seguridad y segundo porque es más trasparente trabajar así, porque podemos ayudar mejor.

Ayudar, ser solidarios, palabras que significan mucho ¿Tu crees que después de esto disminuirá la desigualdad, la violencia?

No sé si necesariamente la violencia y no sé si todos tenemos la capacidad de transformarnos, de cambiar. Porque, muchas veces, la gente por más que pase cosas terribles no cambia y eso tiene que ver con la esencia del ser humano. Lo que yo sí creo es que esta nueva vida, o esta desgracia para todos, nos sirve para saber con quién podemos contar y con quién no. Hablo de la familia, hablo del ser humano. Ahí es cuando desnudas todo lo bueno y todo lo malo; y tú lo vas percibiendo porque en el camino te vas dando cuenta de gente que no valoraste y de gente que también te está decepcionando en el camino.

Perfil

Andrea Llosa, periodista

Inició su recorrido en los medios de comunicación como periodista en el diario OJO como redactora de especiales y suplemento, Luego da un salto a la televisión y participa en importantes programas dominicales.