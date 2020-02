La conductora Andrea Llosa tomará medidas de seguridad. Lo ha pensado desde el año pasado y en los próximo meses, contará con un equipo de resguardo. La periodista explicó que, esta decisión se debe a ciertos hechos en su carrera.

“Por redes sociales he recibido amenazas, pero nunca al nivel que me hayan seguido. Siempre trato de tener cuidado de dónde estoy o cuándo decido regresar a mi casa. Hay tanta gente desequilibrada que te pueden hacer algo”, señaló Llosa, quien regresa con “Andrea” desde el próximo lunes, y “Nunca más” desde el siguiente domingo, ambos por ATV.

La presentadora precisó que, el año pasado, vivió ciertos hechos que la hicieron reflexionar. “En algún momento sucedió un evento que nos traumatizó. Llegó un muñeco medio extraño -quemado- y nos asustó. Debo imaginar que, así como hay mucha gente que me quiere, también hay otros que no me pasan”, aseveró.

Retorno

En su regreso a la televisión, luego de unas vacaciones en familia, la conductora adelantó que continuará con el estilo que la caracteriza.

“Vamos a regresar con un programas como nos caracteriza. ‘Nunca más’ y ‘Andrea’ tendrán la misma esencia. Si bien empezó siendo dedicado a las mujeres, ahora defendemos a muchos hombres, niños y ancianos”, sentenció.

Además, la artista refirió que habrán varias sorpresas. “Tendremos varios detallas que sorprenderán al público. Hasta para mí será nuevo (risas)”, finalizó.