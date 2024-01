Andrea Llosa estuvo presente en el programa de YouTube de Verónica Linares, donde habló sobre la supuesta enemistad que tiene con Magaly Medina. La periodista explicó que la razón principal de la molestia de la popular Urraca es el contenido que hace en su programa porque suele invitar a personajes de la farándula.

“Lo que pasa es que ella le molesta que yo me meta en temas de farándula cuando yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Yo al final puedo tocar los temas que yo quiero y cuando son temas que tienen que ver con mi contenido ”, comentó Andrea.

Luego continuó con: “todo lo que tenga que ver con temas legales, yo los toco, pero qué pasa, entiendo que a Magaly eso no le gusta y ahí es cuando ella salta y pitea. Y a mí no me importa, yo igual lo voy a seguir haciendo y no hay ninguna (en mi contrato no dice) y tampoco puede existir en este mundo entero nadie que me pueda decir que no lo puedo hacer”.

Andrea Llosa también afirmó que no utiliza su programa para responder a personajes de la farándula, a diferencia de Magaly Medina, que ella sí lo hace.

“A ella le molesta (y lo dice en su programa), yo no lo hago en mi programa porque a mí no me importa porque no es mi contenido. Yo no voy a salir a pelearme. No, a mí no me importa, al final lo dice ella y si lo dice ella está bien, pero yo no voy a dejar de hacer el contenido que yo creo que tengo que hacer”, comentó.

