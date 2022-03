La conductora Andrea Llosa se sinceró y dijo sentir “vergüenza” al recordar que participó en el concurso de belleza Mis Perú.

“Qué vergüenza, cuando era muy chibola, cuando tenía 19 años, no tenía conciencia de lo que hacía. Algo he tenido (cualidades y belleza), pero bien sinvergüenza porque eso de caminar en pasarela no va conmigo. He bailado en el Gran show y soy más dura que el Puma Carranza”, dijo en una entrevista con el diario El Popular.

En esa línea, la conductora de “Andrea” y “Nunca más” descartó que en un futuro se anime a postular para ser la Señora Mundo o Señora Perú. “Ni muerta, esa estupidez lo hago solo una vez, dos veces no hay forma (risas)”, puntualizó.

Por otro lado, Llosa confesó que en la plataforma TikTok, donde es muy activa, ha encontrado la forma de divertirse y relajarse.

“Me encanta, no sabes cuánto me gusta, hace poco estaba grabando un tiktok, a la gente también le divierte, me sale el humor y lo disfruto porque también uno tiene que divertirse. En TikTok he encontrado esa magia que me permite actuar y divertirme, me relaja un montón”, comentó.

Finalmente, la figura de ATV no descartó que en un futuro se vuelva a enamorar. “No me veo muriendo sola, tampoco es necesario estar con un hombre. Tan chancada no estoy, uno no sabe lo que puede pasar más adelante”, acotó.

