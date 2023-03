Andrea Luna denuncia a sujeto por acoso callejero: “Me pasa seguido y estoy agotada”

Andrea Luna contó que fue víctima de acoso callejero. La actriz denunció que cuando iba caminando por la calle, un sujeto a bordo de su auto no dudó en incomodarla con sus comentarios y cuando lo grabó, este la insultó. Además, contó que a menudo sufre de este tipo de violencia, por lo que piensa tomar acciones legales contra este individuo.

“Estaba caminando hacía mis ensayos de la obra ‘Jauría’, tranquila, repasando mis textos, y un sujeto desde su carro me grita ‘mamacita rica’, camino dos cuadras más y estaba estacionado, me dice ‘qué buena que estás’ y no sé qué cosas más. Entonces, aproveché en tomarle una foto y me dice ‘qué grabas serrana de m...’”, expresó la intérprete nacional para Trome.

“ Me pasa seguido y estoy agotada. Este nivel de violencia y acoso existe todos los días en la calle y es triste no hacer nada. Quisiera saber quién es este sujeto, puse su foto en mis redes sociales y me encantaría tomar acciones legales ”, añadió.

Por otro lado, se refirió al uso de Tinder y si ella es usuaría. La actriz descartó esa posibilidad, pues indicó que tiene miedo por tantos casos de asesinatos relacionados a la aplicación. “No me tienta, me da un poco de miedo, porque se ven muchos casos de asesinatos. Soy fan de los documentales de asesinatos, así que estoy media traumada”, concluyó.

