Andrea Luna denuncia que sujeto le envió amenazas de muerte: "Me va a mandar un sicario" (VIDEO)

El programa de Magaly Medina reveló que la actriz Andrea Luna sufrió la filtración de sus fotografías en una página web para adultos.

“Alguna vez creo que alguien también me dijo que había visto mi foto en una página de prostitutas. Fue hace años, cuelgan cualquier foto de Internet y la ponen, para mí no es algo nuevo. Yo estoy expuesta a todo esto, expuesta a que me persigan”, comentó la actriz peruana al ser consultada sobre el tema.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la denuncia que hizo Andrea Luna al contar que ha sido víctima de amenazas de muerte por parte de un sujeto desconocido.

"Más me mortifica ahorita un loco que me está mandando amenazas de muerte, diciéndome que me va a mandar un sicario. Hay otro que hace poco también salió en prensa que me mandaba fotos horribles y así todo los días me pasa, o sea para mí no es nuevo", sostuvo la pareja del actor Pietro Sibille.

Asimismo, Andrea Luna aseguró que ya tiene identificado al sujeto, por lo que acudirá a la policía para entablar la denuncia correspondiente.