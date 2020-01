Andrea Luna inicia el año en las tablas con la obra “Buenos vecinos”, una comedia donde interpreta a Gema, una chica desenfadada, liberal.

“Me cuesta sacar cosas así. He tenido que probar, deschavarme”, dice Luna en una butaca del Teatro Marsano, donde conversa con Correo sobre su trabajo con actriz, sus diferentes facetas como artista, su experiencia en el programa de Gisela Valcárcel y los sueños que quiere cumplir con su trabajo.

¿Cómo sientes la experiencia en las tablas en comparación de trabajar frente a las cámaras?

En la tele todo es más chiquito y todo debería ser más natural, espontáneo. No hay necesidad de levantar mucho la voz. En cambio aquí tenemos que hacerlo más grande porque tiene que llegar hasta la última butaca.

¿Qué tal tu experiencia en televisión, sobre todo en el programa de Gisela?

Bien, es bonito bailar. Me gusta hacerlo y explorar todas las formas artísticas de expresarme, como dibujar. Por eso acepté bailar, sin pensar en todo lo que traía eso, que es un reality y la gente también cree muchas cosas que no son reales. Incluso te llegan a agredir en redes: ellos lamentablemente están siendo engañados porque no es así. También es una especie de ficción sin ser ficción. Pero la gente vive eso y le gusta. Quisiera que vean más mi trabajo, que vengan al teatro. Pero eso ya pasó y ahí quedó.

Es una exposición tremenda...

Sí, y hay cosas que yo normalmente no me callo. Soy una persona que digo lo que pienso y soy real, honesta, y a veces eso le molesta a la gente, pero a mí no.

Eso es lo que falta en la televisión...

Sí, pero sé que es parte de (algo). Por ahora no creo que vaya a bailar ni nada de eso. Además, estoy grabando y quiero concentrarme en eso.

Si te invita Gisela de nuevo, ¿aceptarías?

No. Estoy grabando, no iría a bailar.

Ya viviste eso...

Sí, ya viví. La pasé bien y mal. Me siento cómoda actuando, haciendo teatro, televisión y cine.

De lo malo se aprende un montón...

Sí, por eso mismo solo quiero hacer eso.

¿Crees que has crecido mucho como actriz?

Sí, un día desperté y me dije: “creo que he madurado”. Siento que todo lo que he aprendido durante los años ahora ya lo estoy poniendo más en práctica.

¿Qué es lo más valioso de esta experiencia en la actuación?

He aprendido de muchas culturas, autores, a leer más, incluso más que en la universidad. He aprendido a ver teatro, buscar espectáculos de calidad.

¿Alguna vez pensaste en dejar de actuar?

Al principio dudaba un poco porque modelaba y hacía televisión. Y al final con Bruno (Odar) decidí que esto era lo que quería: hacer teatro.

Ahora has incursionado en la música. ¿Se vienen nuevos temas?

Sí, estoy ensayando una canción con Susan Green, que ella ha escrito. Es un dúo y pronto lo vamos a grabar y estrenar. Mi canción la colgué en Youtube, se llama “Ven Junto a Mí”, ha tenido buenos comentarios. Es un trabajo muy bonito porque hay actores, baile y está hecho en un teatro: los componentes que me gustan y me hacen feliz y me siento orgullosa de decir no estoy haciendo un reguetón porque quiero ganar plata y ser reguetonera. Estoy haciendo una canción que me gusta porque me provoca. Si les gusta, chévere. Y si no, no la vean.

No te preocupa la industria...

No, no me preocupa porque en realidad yo soy más actriz. Siempre volveré a mi raíz: el teatro, el cine y la televisión. Y si se da cantar, pues lo puedo hacer. También puedo bailar. Quizás no seré la mejor bailarina, la mejor cantante, pero sé que puedo defenderme.

Cantas, bailas, actúas, dibujas. ¿Te falta escribir?

Me gustaría. Me especialicé en Periodismo en la universidad, así que en algún momento voy a escribir.

¿Y en qué proyectos estarás este año?

Estoy grabando “Princesas” y este año se estrenan tres películas que he hecho. Y tengo un par de propuestas más de teatro. Siempre miro y digo: quiero actuar en una serie en Netflix. Quisiera realmente lograrlo y voy a seguir explorando ese terreno hasta conseguirlo.

Perfil

Andrea Luna, actriz peruana

Nació en Lima en 1992. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres. Inició su carrera en la televisión con “América Kids” y ha actuado en diversas telenovelas, películas y obras de teatro nacionales.