Andrea Luna tras eliminación en ‘Reinas del show’: “Es injusto, no me quedaré callada”

Andrea Luna está furiosa por ser eliminada de ‘Reinas del show’, programa conducido por Gisela Valcárcel, pese a que ella obtuvo el más alto puntaje en la competencia y haber superado a Dorita Orbegoso.

La también modelo se despidió del programa y causó polémica con sus declaraciones: “Puedo decirles que de verdad me parece injusto porque saqué mayor puntaje. No me voy a quedar callada, es lo que siento. Me parece muy injusto que me eliminen esta noche porque siento que he dado lo mejor de mí y además saqué mayor puntaje. Pero ustedes deciden".

Cabe mencionar que Gisela también dejó comentarios al jurado: "Ustedes han hecho una elección que no obedece a un puntaje, no lo entiendo. ¿No era la que obtiene mayor puntaje la que se queda?”, cuestionó la popular 'Señito'.

Santi Lesmes no se quedó callado y le contestó a Gisela: "No, cada uno ha elegido a quien prefieren (en la final)”. Luego, Tilsa Lozano expresó que: “En mi caso, he tenido en cuenta también las demás performances, no solo el día de hoy”.