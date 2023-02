La cantante Susan Green anunció el lanzamiento de su nuevo tema ‘Pasará’, que cuenta con la colaboración de la actriz Andrea Luna. Un sencillo ya disponible en plataformas de streaming y que forma parte de la película “Un retiro para enamorarse”, coproducción española que se estrenará este mes de febrero.

“Me siento agradecida de la vida porque finalmente sale esta canción. Es la prueba de que todo lo malo pasa. Me sentía muy mal cuando la compuse, pero ya me recuperé de esa fractura y cuando comencé a caminar otra vez prometí luchar por mis sueños más que nunca”, expresa la compositora.

“ Estoy aprendiendo muchísimo de Andrea Luna que ha tomado la canción con tanto amor y dedicación es por eso que siento que estoy gratamente bendecida al trabajar con ella. Y estamos ensayando muchísimo para cantarla en vivo con mucho amor para todos ”, finaliza la joven artista.

La canción es una composición propia que grabó en colaboración con Andrea Luna, actriz y cantante. Este tema es parte de la película “Un retiro para enamorarse” que se estrena en febrero del 2023 en cines.

