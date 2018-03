Andrea San Martín anuncia el fin de su relación con el padre de su segundo bebé (FOTO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Andrea San Martín ha generado gran revuelo en las redes sociales, tras anunciar que su relación con el padre de su segundo bebé, un joven llamado Juan Víctor, llegó a su fin.

"Un hijo no amarra a NADIE, ni a un hombre ni a una mujer. Hoy debo decirle a todos que no solo voy a ser mamá sino que por decisión propia voy a ser mamá soltera, porque sí señores, hoy en día una mujer también decide sobre el tema", se lee en parte de su extenso mensaje que escribió San Martín a través de su cuenta de Instagram.

Aunque no quiso revelar el motivo de su separación, la presentadora de espectáculos aclaró que quedó en buenos términos con su expareja y cumplirá con su responsabilidad como padre.

"También confunden el término de una relación con que alguien falló o que alguien es el malo(a) pero no, en mi caso decidí como mujer y por temas que únicamente competen a mi vida personal que prefería mantenerme soltera, lo que no significa en este caso que no sigamos juntos en el camino de la responsabilidad de papás o que tenga un mal concepto de la persona", agregó en su publicación la exchica reality.

Asimismo, la exintegrante de Esto es Guerra motivó a sus seguidoras a tomar decisiones importantes para su vida sin importar lo que digan los demás. Sin embargo, su decisión generó una ola de críticas, por lo que Andrea San Martín prefirió bloquear la opción de comentarios.