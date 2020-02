Andrea San Martín se cansó de las críticas en redes sociales por parte de aquellos usuarios que en reiteradas ocasiones la cuestionan por no preocuparse más de su apariencia física y lucir “descuidada" según algunos de sus seguidores.

“Oigan, en buena onda como siempre me ponen, ustedes si me siguen realmente me dan risa cuando me dicen ‘por qué no te arreglas’, claro, en buena onda. ¡No tengo tiempo! Mi prioridad es mi trabajo y mis hijas por ahora”, dijo tajantemente Andrea San Martín en sus videos que compartió a través de sus historias de Instagram.

Andrea San Martín responde a las críticas hacia su físico. (Video: Instagram)

“No es que no sepa que me falta retocarme las cejas, no es que no sepa que me subí 10 kilos porque ya hablé de eso. Lo sé, como muchas que me están viendo que llevan un mes y no pueden irse a la peluquería, ya lo sé”, agregó la exchica reality bastante fastidiada por el tema.

Asimismo, Andrea San Martín dejó en claro que sus redes sociales son para hablar realmente de lo que es la maternidad, los días de locura que conlleva y el desorden que eso puede generar.

“Cuando me dicen por qué estas tan descuidada es porque TENGO QUE TRABAJAR. Yo soy la que para esta casa, es la realidad y las cosas como son”, sentenció San Martín.