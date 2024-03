La popular influencer Andrea San Martín ha compartido con sus seguidores una preocupante experiencia de salud que vivió recientemente. Tras detectar un bulto en uno de sus senos mientras se preparaba para una cirugía estética, la empresaria decidió someterse a una serie de exámenes médicos para conocer su estado de salud.

“ El año pasado me quería operar las bubies. (...) Dije, es momento de cambiarme los implantes y hacerme la reducción, entonces fui y obviamente te mandan exámenes previos a una operación y (...) me dijeron que en seno derecho tenía un bulto. (...) Estaba asustada, dejé que pasaran los meses ”, contó la expareja de Sebastián Lizarzaburu.

Tras recibir la preocupante noticia, la influencer consultó con su ginecóloga y fue recomendada a un especialista en tumores y cáncer. Finalmente, después de varios meses de angustia, se sometió a una biopsia y recibió los resultados hace poco. “ Me dijeron que efectivamente tenía que hacerme una biopsia y ahí me desmayé y arrugué, tenía muchas cosas en la cabeza, hui de la situación. (...) Hace como una semana me hice la biopsia (...) el día de ayer recibí mis resultados, el doctor me escribió y me dijo que era benigno que tenía que ir a mis revisiones ”, agregó.

Andrea San Martín feliz con su nueva pareja

Por otro lado, Andrea San Martín también ha compartido detalles sobre su vida sentimental. A principios de este año, confirmó su relación con el tiktoker Yerko Santiago, destacando que aunque él es más joven, la diferencia de edad no es significativa.

“ Yo he dicho públicamente que estoy saliendo con él (Yerko Santiago), pero hasta ahí nomás, eso es todo ”, confesó la popular influencer para el magazine de Panamericana. “Tampoco es tan chiquito, no llega a los 30 años”, agregó.





