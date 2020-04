Andrea San Martín sorprendió al contar en sus redes sociales que ha decidido separarse de sus hijas en plena cuarentena dictada por el gobierno peruano para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).

“Yo pienso que esto va a durar mucho más, entonces tenía que tomar una decisión no solamente con el tema del colegio, entre otras cosas, sino también con la situación de las niñas porque obviamente, los niños se estresan dentro de casa y acá solo estoy yo”, contó la empresaria en sus historias de Instagram.

Andrea San Martín revela que sus hijas pasarán la cuarentena con sus papás.

“La decisión fue súper complicada. Primero conversé con el papá de mi mayor hija y con su familia porque obviamente tenía que analizar el hecho de que estén igual de resguardadas que en mi casa”, agregó la exchica reality.

Asimismo, Andrea San Martín habló de la situación del padre de su segunda hija, quien vive solo en su casa y en un espacio mucho más reducido.

“Me dio tranquilidad el hecho de saber que Sebastián no es que viva solo porque si no sería más complicado. En el caso de Juan Víctor; él vive solo y de hecho creo que ha sido más difícil la decisión porque Larita es más pequeña y porque acá tiene un ambiente más amplio, más juguetes, es distinto”, manifestó Andrea San Martín.