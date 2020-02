Andrea San Martín sorprendió al utilizar sus redes sociales para comentar sobre la apariencia física que muestran algunos hombres en la nueva red social de moda, Tik Tok.

“#sinofender Hace poco entré we*** al tik tok como para relajar y literalmente hacer sonseras, pero me topé con una cantidad de hombres haciendo videos ‘sexys’ y no sé si ya da igual estar con una mujer o con cualquiera de ellos”, escribió la exchica reality a través de sus historias de Instagram.

De esta manera, la empresaria e ‘influencer’ reclamó que ahora los hombres no luzcan “tan varoniles”, por lo que anunció que desde ahora buscará pareja mayor a los 40 años.

“Parfaavaraaaar!!! Donde están los machos men???!!! Y mientras más niños más mujer se les ve... Mi target ahora: de 40 para arriba. Los demás... gracias por participar”, agregó Andrea San Martín.