Andrea San Martí, en sus stories de Instagram, se refirió a la situación por la que están pasando miles de microempresarios en el Perú debido a que no pueden volver a trabajar por el estado de emergencia a causa del coronavirus (COVID-19).

La exchica reality, quien tiene dos empresas, empezó diciendo que no entendía cómo era posible que los informales sí salgan a laborar y no paguen impuestos.

“Es todo un problema, tengo como sentimientos encontrados. No puede ser que ser formal en este país sea tan estresante, la gente informal está trabajando porque tiene que comer, pero la gente que somos formales y tenemos empresas, también tenemos que comer. O sea, no porque sea dueño de una empresa quiere decir que chorreo plata, no me afecta o no pasa nada. Ya me está pasando de vueltas esta situación con respecto a la formalidad”, dijo Andrea.

En otro momento, Andrea lamentó que los empresarios tengan que seguir varios protocolos, invertir más dinero y pagar impuestos, mientras que el “tema de la informalidad está como aprobada, no pasa nada”.

“Estamos en nada, el reglamento nuevo que se ha dado no sirve. Me da un poco de rabia porque hay un montón de gente que dice ‘pero ustedes ganan un montón’. Sí, probablemente nosotros facturamos un montón, pero ¿tienen idea de cuánta plata se nos va pagándole a la Sunat? Súmale a eso los pagos que tenemos fijos porque somos formales, se paga alquiler, se paga personal, redes sociales, diseñador, contador, tenemos un montón de sueldos”, añadió.

“Las empresas grandes, los que facturan de 3 millones en adelante, están como normal, ellos son los que han podido acceder a las ayudas del Gobierno”, continúo.

San Martín comentó que se “frustra porque uno quiere hacer las cosas bien pero es como que uno no tiene mucho apoyo (...) Los que hemos apostado y nuestra inversión -sea nuestros ahorros o préstamos en los bancos- estamos en nada, no están haciendo nada para que podamos funcionar”.

