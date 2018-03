Andrea San Martín posa junto a padre de su bebé tras anunciar fin de relación (FOTO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Tras anunciar que sería madre soltera por segunda vez, Andrea San Martín publicó una imagen en la que sale junto al futuro padre de su segundo bebé con un mensaje en defensa del piloto Juan Víctor.

Recordemos que luego de señalar que su relación con él había llegado a su fin, la ex pareja de Andrea San Martín mostró en Instagram las ofensas que recibió por parte de algunos de sus seguidores.

"No juzgues ni insultes solo porque dos personas llevan su vida diferente a ti. Por último y para cerrar el tema, a la prensa pedirle por favor que no sigan buscando entrevistas con terceros(as) porque nosotros estamos bien y no hay nada más que descubrir y si JV o yo salimos con amigos(as), a una reunión, fiesta, discoteca o lo que sea sepan que eso no genera ningún problema", escribió en una parte de su mensaje.

Sin confundir más a sus seguidores, Andrea San Martín mencionó que ya no mantiene una relación con Juan Víctor pero comparten una familia ahora.

"Nos queremos, nos respetamos, nos apoyamos, nos divertimos pero por encima de todo eso, compartimos el proceso y la emoción de tener un bebe. Tenemos todo lo que una familia tiene menos una relación", dejó en claro la modelo.

Foto: Instagram