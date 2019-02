Andrea San Martín se pronuncia ante críticas por su incursión en la actuación (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras conocerse que debutará como actriz en una nueva novela de América Televisión, Andrea San Martín se mostró muy feliz y agradecida por la oportunidad que le brindó el canal.

"De verdad que no me pudo haber tocado mejor compañero (Aldo Miyashiro), porque creo que me ayudó mucho la confianza que me dieron, estar tranquila y el brindarme de alguna forma su apoyo", comentó la también empresaria.

Ante las críticas que podría recibir por su incursión en la actuación, Andrea San Martín dijo estar acostumbrada y le restó importancia a sus detractores.

"En mi día a día existen las críticas. Pero mientras uno haga las cosas con ganas y siempre pisando tierra, yo creo que nadie tiene por qué decirte nada. Las oportunidades están", sostuvo Andrea San Martín.

Asimismo, la exintegrante del fenecido reality 'Bienvenida la tarde' rechazó la forma en que han encasillado a los chicos reality.

"Yo creo que los están encasillando de tal manera que a veces me suena que a mucha gente de los reality se les tiene un poco de envidia (...) Son personas que han estado en su vida normal, se les ha presentado una oportunidad y la han sabido aprovechar, esto es todo", respondió enérgicamente la expareja de Sebastián Lizarzaburu.